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Düzce'de iş insanı ölü bulundu

Düzce'de iş insanı ölü bulunduDÜZCE'de, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iş insanı Fethi Gürsoy (70), yol kenarında çalıların arasında ölü bulundu.

03.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:58Düzce'de iş insanı ölü bulundu
Düzce'de iş insanı ölü bulundu
DÜZCE'de, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha alınamayan iş insanı Fethi Gürsoy (70), yol kenarında çalıların arasında ölü bulundu.
Düzce Kültür Mahallesi'nde oturan Fethi Gürsoy, 28 Ocak günü evinden ayrıldı. Fethi Gürsoy'un evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen Fethi Gürsoy bulunamadı. Bugün, Çamköy Mahallesi'nde yol ile fındık bahçesi arasında çalıların arasında yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu ölen kişinin Fethi Gürsoy olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethi Gürsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir unutkanlık sorunu yaşadığı öğrenilen Fethi Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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