Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası
Düzce'de bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası uygulandı.
07.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:36
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.
Ekipler, kumar malzemeleri ile 1700 liraya el koydu.
Kumar oynayan 4 kişiye 1225'şer liradan toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri yetkilisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ayrıca, kumar oynayan kişiler hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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