Düzce'de İzinsiz Drone Uçuşuna 10 Bin Lira Ceza

Düzce
'de oynanan bir futbol maçı sırasında izinsiz olarak insansız hava aracı (drone) uçuran kişiye 10 bin lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz Stadyumu'nda bir futbol müsabakası sırasında saha üzerinde drone fark eden görevliler durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin takibi sonrasında drone'un bir alışveriş merkezinin çatı katına indiği tespit edildi.
Drone'u kullanan 32 yaşındaki M.Ö, izinsiz olarak drone uçurduğunun tespit edilmesi sonrası işlemler için Çatana Polis
Karakolu'na götürüldü.
Drone'u oynanan müsabakadan hatıra fotoğrafı çekmek için uçurduğunu söylemesi üzerine M.Ö.'ye, sivil havacılık kanununun insansız hava araçları yönergesi kapsamında 10 bin lira ceza uygulandı.
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Kaynak: AA