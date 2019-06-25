25.06.2019 21:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonu

Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonuDÜZCE – Düzce'de alkol satan bir büfeye operasyon yapan jandarma ekipleri büfenin deposunda bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Düzce 'de jandarmadan kaçak içki operasyonu
DÜZCE – Düzce'de alkol satan bir büfeye operasyon yapan jandarma ekipleri büfenin deposunda bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak içkileri kamyon kasasına yükleyerek götürdü.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkol satan bir büfede kaçak alkol olduğu bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla büfe ile ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda büfenin deposunda 150 koli ve bin 500 şişe çeşitli türde kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içkileri ise jandarma ekipleri önce büfeden çıkartarak istifledi, ardından kaçak içkiler İl Jandarma Komutanlığından çağrılan kamyona yüklendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonu
Kaynak: İHA
Jandarma , Düzce , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:42 Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada
22:34 Kaldırıma uçan aracın yayaları teğet geçtiği anlar kamerada
22:32 Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada
22:28 Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
22:20 Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza
22:10 Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
22:09 Otomobilin köpeği ezdiği anlar kamerada