14.06.2019 12:29
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Düzce'de kaldırıma taşan bitkiler budanıyor

Düzce

Düzce Belediyesi şehir görüntüsünün düzeni ve bakımına önem veren çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehir görüntüsünün düzeni ve bakımına önem veren çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezinin her noktasında çalışmalarına devam ediyor. Yaz dönemi ile birlikte artan bakım ve temizleme çalışmalarını çok sayıda ekiple yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü muhtelif mahallelerdeki parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra şehir merkezinde kaldırımları işgal eden bitkileri budama işlemini de yürütüyor. Yayaların ulaşımını engelleyen ağaç ve bitkileri temizleme çalışmaları belirlenen çalışma programı çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Güncel

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