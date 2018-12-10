Düzce'de Kalorifer Kazanı Patladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20

Düzce'de bir evin kalorifer kazanın patlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kemerkasım'da Sabahattin Yüncel'e ait müstakil evde kalorifer kazanı patladı.Kazanın patlaması sonrası çıkan dumanları gören aile, kazan bölümünde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaramayınca durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.Evin kalorifer deposunun olduğu bölümde küçük çaplı maddi hasar oluştu.