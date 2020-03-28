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Düzce'de kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı

Düzce'de kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan biri çocuk iki kişi güçlükle kurtarıldı.

28.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:24
Düzce'de kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı
Düzce 'de kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan biri çocuk iki kişi güçlükle kurtarıldı.
Orhan S. idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil, Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Otluoğlu mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Y. idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücü Orhan S. ve yanındaki oğlu E.S. otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, jandarma ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden güçlükle çıkarılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Yusuf Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Gölyaka, Düzce, Güncel

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