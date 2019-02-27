Düzce'de Kar Yağışı

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Düzce'de şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Şehirde gece etkili olan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.Yağış, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.Güzergahlarda, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de güzergahta ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgede gün boyu etkili olacağını bildirdi.