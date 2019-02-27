Düzce'de Kar Yağışı

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Düzce'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Kentte gece etkili olan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.Yağış, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı karadebiz bağlantı yolu ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.Güzergahlarda karayolları ekipleri tuzlama ve açma çalışması aralıksız sürdürürken, polis ekipleri ise güzergahta ring halinde bulunarak sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgede gün boyu etkili olacağını bildirdi.