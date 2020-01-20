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Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

20.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:07
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
İlçe merkezi ve köylerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Yığılca Belediyesi ve İlçe Özel İdare teyakkuza halinde bekleyişini sürdürüyor.
Öte yandan acil vakalara müdahale için Yığılca İlçe Devlet Hastanesinde paletli ambulans hazır bekletiliyor.
İlçede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Yığılca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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