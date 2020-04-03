Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'de karantinada tutulanlara konser verildi

Ukrayna, Katar ve Etiyopya'dan Düzce'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan 463 kişi için moral etkinliği düzenlendi.

03.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:39
Düzce'de karantinada tutulanlara konser verildi
Ukrayna , Katar ve Etiyopya 'dan Düzce 'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan 463 kişi için moral etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurt bahçesinde düzenlenen konserde, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Haluk Levent ve Cem Karaca gibi sanatçıların şarkıları seslendirildi.
Karantinada tutulan bazı öğrenciler, bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkış ve ıslıklarla şarkılara eşlik etti. Karantinadaki vatandaşlardan bazıları, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.
Özel kıyafetli bazı çalışanlar da çalınan şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.
Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karantinada tutulanlara mektup gönderdiği, ayrıca kitap ve karanfil hediye ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Ukrayna, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de karantinada tutulanlara konser verildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Yüksekova Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri - Haber 18:44: Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerinde yapılmaya başlandı - Haber 18:44: BJK Kabataş Vakfından "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" - Haber 18:42: Hollanda'da öldürülen kadın, 2 çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi - Haber 18:42: Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber