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Düzce'de karantinadaki dört kişiye doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD, Romanya, Moritanya ve Senegal'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşlarından 4 kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Düzce'de karantinadaki dört kişiye doğum günü sürprizi
02.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 02:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD, Romanya, Moritanya ve Senegal'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşlarından 4 kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında hava yoluyla İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen Romanya'dan 89, ABD'den 225, Moritanya ve Senegal'den 159 olmak üzere 473 Türk vatandaşının Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
Düzce AFAD İl Müdürlüğü, 1 ve 2 Mayıs günü doğan 4 kişiye sürpriz doğum günü düzenledi. AFAD Müdürü Ali Kartal'ın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek doğum günleri kutlandı.
Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren vatandaşlar, AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Düzce, Güncel, Haber

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