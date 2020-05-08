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Düzce'de karantinadaki vatandaşlar için spor etkinliği düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce egzersiz ve spor programı düzenlendi.

Düzce'de karantinadaki vatandaşlar için spor etkinliği düzenlendi
08.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce egzersiz ve spor programı düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında ABD'den hava yoluyla İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen 225 Türk vatandaşının Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci sürüyor.
Yarın evlerine gönderilecek vatandaşların 13 gün boyunca hareketsiz kaldıklarını düşünerek bir program düzenleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, getirdikleri ses sistemini yurdun iki binası önüne kurdu.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden voleybol antrenörü Birol Gültekin ve futbol antrenörü İsa Çiftçi burada vatandaşlara esneme ve ısınma hareketleri yaptırdı. Pencereler küçük olduğu için genellikle antrenörlerin hareketlerini izleyip odalarında yapan vatandaşlar, etkinlikten memnuniyetini ifade etti.
ABD'den yurda gelen 225 Türk vatandaşının yarın karantina sürelerinin dolacağı ve AFAD koordinesinde memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Düzce, Güncel, Haber

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