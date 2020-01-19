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Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

Düzce'de kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu.

19.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:46Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu
'de kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu.
Gölyaka ilçesine bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Albayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya verdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmasından sonuç alamayınca AFAD ekiplerine bilgi verildi.
Bölgeye gelen ve 30 kişiden oluşan AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve jandarma köpekli arama kurtarma ekipleri, gece köyün çevresindeki ormanlık alan, tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yaptı.
tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler, köye 2 kilometre mesafede bulunan bir tarlada Albayrak'ın cansız bedenini buldu.
Albayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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