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Düzce'de kaybolan alzaymır hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası 85 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

19.01.2020 03:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 04:46Düzce'de kaybolan alzaymır hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı
'de kaybolan alzaymır hastası 85 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Albayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya verdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu AFAD'a bildirdi.
Bölgeye gelen ve 30 kişiden oluşan AFAD, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve jandarma köpekli arama kurtarma ekipleri köyün çevresindeki ormanlık alan, tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yaptı.
Albayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Albayrak, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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