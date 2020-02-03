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Düzce'de kaybolan kişi yol kenarında ölü bulundu

Düzce'de bir hafta önce kaybolan kişi yol kenarında ölü bulundu.

03.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:58Düzce'de kaybolan kişi yol kenarında ölü bulundu
'de bir hafta önce kaybolan kişi yol kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kuzey çevre bağlantı yolu mevkisinde yol kontrolü yapan trafik ekipleri, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler, cesedin 28 Ocak'ta kaybolan iş insanlarından Fethi Gürsoy'a (69) ait olduğunu tespit etti.
Gürsoy'un cesedi, ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kültür Mahallesi'ndeki evinden 28 Ocak Salı günü ayrılan Fethi Gürsoy'dan alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Gürsoy'un görüntüsü en son 29 Ocak Çarşamba günü market ile akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarınca yürürken kaydedilmişti.

Tokuşlar, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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