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Düzce'de kaybolan yaşlı adam aranıyor

Düzce'de 5 gün önce evinden ayrılan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

01.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:12Düzce'de kaybolan yaşlı adam aranıyor
'de 5 gün önce evinden ayrılan yaşlı adamdan alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, kentin eski siyaset, ve iş insanlarından Fethi Gürsoy (69), 28 Ocak Salı günü Kültür Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Gürsoy'un yakınları yaşlı adamdan haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.
Güvenlik güçleri tarafından aranan Gürsoy, son olarak 29 Ocak'ta şehir merkezindeki bir market ile D-655 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Gürsoy'un market içinde durduğu ve akaryakıt istasyonunun önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.
Bu arada Gürsoy'un bir süredir unutkanlığının bulunduğu öğrenildi.

Kültür Mahallesi, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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