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Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı

Düzce'de, D-100 karayolunda seyir halindeyken kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole şarampole yuvarlandı.

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı
'de, D-100 karayolunda seyir halindeyken kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçesi D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan Muhammed Kaplan idaresindeki 42 DKV 76 plakalı kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarptığı bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Abdulmuttalip Kaplan yaralanduı. Olayda, yara almadan kurtulan ve devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kaplan'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu Abdulmuttalip Kaplan, araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İstanbul, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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