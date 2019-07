Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Düzce 'de Çarşamba gün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sel meydana geldi. Selden en fazla etkilenen yerleşim yeri, Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Dün yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Kayıp 6 kişiye ise ulaşılamadı.Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hem karada hem de suda yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekiplerinin katıldı çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Düzce Arama Kurtarma Ekibi yetkilisi Zekban Güler, "Yağışın aldığı bölge, Cumayeri, Esmahanım ve Uğurlu tarafı. Çalışmalarımız suda devam ediyor. Botlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Toplam 5 bot ve 30 kişi ile birlikte suya inerek, alanda görüldüğü gibi moloz ve yivler var. Bunların içinde arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün bulunan vatandaşımız buraya yakın bölgedeydi. Kayıpların sürüklenme ihtimali çok yüksek. Esmahanım köyü buraya yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta. Suyun debisi yüksek olduğu için kayıpların daha ilerilere, deniz seviyesine doğru gitme ihtimallerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için aramalarımızı sıklıkla kalabalık bir ekiple devam ediyoruz" dedi.Bu arada bölgede temizlik çalışmaları da başlatıldı. Uğurlu köyüne gelen çok sayıda iş makinesi, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.55 BİN TAVUK TELEF OLDUSelde Akçakoca ilçesine bağlı Nazımbey köyündeki 3 çiftlikte yaklaşık 55 bin tavuğun telef olduğu belirlendi. Besiciler, 3 gündür ölü tavukları kümesten çıkararak köyün dışında bulunan boş bir alana gömüyor. Çiftlik sahiplerinden Erhan Ergün, "Sel nedeniyle 24 bin 500 hayvanımız telef oldu. Şu an kalan hayvanımıza da firma her şeyi kapatın dedi. İlçe tarımdan geldiler ve salgına neden olmaması için hayvanların tamamının sevkiyatını yapıyoruz. Şu anda aktif olarak 4 çiftlik var. 3 çiftlikte yaklaşık 55 bin hayvan telef oldu" dedi.'150 -200 BİN LİRA CİVARINDA KAYBIMIZ VAR'Şenol Oktay ise çiftliğinde 15 bin tavuğun telef olduğunu ifade ederek, "Şu anda 150- 200 bin lira civarında kaybımız var. Hayvanları bir an önce dışarıya çıkarıp gömerek dezenfekte etmemiz lazım. Çarşamba gününden beri uğraşıyoruz. Perişan olduk. Şu ana kadar 20 traktör hayvan çıkardık, hala da çıkarmaya devam ediyoruz. İnşallah devletimizden bir yardım bekliyoruz. Zararlarımız büyük" diye konuştu.