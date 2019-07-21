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Düzce'de kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

21.07.2019 11:35
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.
(Faruk Çidem/İHA) Düzce'de kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA
Uğurlu, Düzce, Güncel

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