Düzce
'de kaza 3 yaralı
Düzce'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobilin yoldan çıkarak ağaçların arasına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova
mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametine gitmekte olan Fırat Tokdaş idaresindeki 34 BHZ 985 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçların arasına girdi. Kazada sürücü Fırat Tokdaş ve araçta bulunan Yaşar
Aral ve Kemal Efe Arslan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Düzce
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:28