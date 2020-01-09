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Düzce'de kaza: 5 yaralı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı.

09.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:50Düzce'de kaza: 5 yaralı

DÜZCE'nin ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çilimli ilçesi Düverdüzü köyünde meydana geldi. Tahsin Çiftçi yönetimindeki 34 TY 979 plakalı hafif ticari araç, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Tahsin Çiftçi ile yanındaki Mustafa Çiftçi, Sevim Çiftçi, Hatice Gürbüz ve Nigar Gürbüz yaralandı. Kazayı fark edenler, yaralıların yardımına koştu. Yola çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Çilimli, Güncel

Kaynak: DHA

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