Düzce'de kaza anı kameraya yansıdı
Düzce'de virajı alamayan otomobilin bir iş yerine ait süs bitkilerine çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:34
Düzce 'de virajı alamayan otomobilin bir iş yerine ait süs bitkilerine çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sırasında, yol kenarındaki vatandaşlar ise yara almadan kurtuldu.
İstanbul Caddesi'nden Murat Reis Sokak'a girmek için manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine ait süs bitkilerine çarparak ilerledi.
Süs bitkilerine çarparak yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil, bir süre sonra güçlükle durabildi.
Kazada yolun diğer kenarında bulunan vatandaşlar ise şans eseri kazayı ucuz atlattı.
İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, sokağa girmek için manevra yapan otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 süs bitkisine ait saksılara çarparak ilerlediği, vatandaşların ise şaşkınlıkla kazayı izlediği görülüyor.
İstanbul Caddesi'nden Murat Reis Sokak'a girmek için manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine ait süs bitkilerine çarparak ilerledi.
Süs bitkilerine çarparak yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil, bir süre sonra güçlükle durabildi.
Kazada yolun diğer kenarında bulunan vatandaşlar ise şans eseri kazayı ucuz atlattı.
İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, sokağa girmek için manevra yapan otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 süs bitkisine ait saksılara çarparak ilerlediği, vatandaşların ise şaşkınlıkla kazayı izlediği görülüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Düzce'de kaza anı kameraya yansıdı
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