Düzce'de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar bölgesinin ismini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından bölgede yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi
29.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:47
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar bölgesinin ismini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından bölgede yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bahçeşehir'e girişte bulunan Kazukoğlu kavşağı komple yenilendi.

Kalıcı Konutlar ismini değiştirerek Bahçeşehir bölgesi yapan Düzce Belediyesi, bölgede çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeşehir'in girişlerinden birisi olan Kazukoğlu kavşağında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenleme işi yapıldı. Ayrıca, kavşağa ışıklı Bahçeşehir tabelası da yerleştirilerek, yeni bir görünüme kavuşması sağlandı. Mevsimlik çiçek dikiminin de yapıldı kavşakta rengarenk bir görünüm ortaya çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Güncel, Haber

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