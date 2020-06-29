Düzce'de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar bölgesinin ismini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından bölgede yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
29.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:47
Kalıcı Konutlar ismini değiştirerek Bahçeşehir bölgesi yapan Düzce Belediyesi, bölgede çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeşehir'in girişlerinden birisi olan Kazukoğlu kavşağında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenleme işi yapıldı. Ayrıca, kavşağa ışıklı Bahçeşehir tabelası da yerleştirilerek, yeni bir görünüme kavuşması sağlandı. Mevsimlik çiçek dikiminin de yapıldı kavşakta rengarenk bir görünüm ortaya çıktı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler: Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Güncel, Haber