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Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü kazaya neden oldu

Düzce'de, "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22.02.2020 03:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:15
'de, "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz yolunda 'dan Düzce'ye giden Aslıhan K.'nin kullandığı 81 AAE 252 plakalı araç, Beyciler kavşağında ışık ihlali sonucu, hareket halindeki Muhammet Türk idaresindeki 81 T 1130 plakalı ticari otomobille hızla çarpıştı.
Kazanın ardından sürücüler ile otomobilde bulunan Mertcan K, araçlar içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye kaza kırım ekiplerince yoğun çabalar sonucunda çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, kırmızı ışık ihlali sonucu ticari araçla çarpışan otomobilin savrulması görülüyor.
Düzce'de

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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