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Düzce'de kış lastiği denetimi

DÜZCE'de trafik ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik terminalde kış lastiği uygulaması yaptı.

02.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:19Düzce'de kış lastiği denetimi

DÜZCE'de trafik ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik terminalde kış lastiği uygulaması yaptı. 49 aracın kontrol edildiği denetimde, kış lastiği takılı olmayan otobüse rastlanılmadı.

'de, şehirlerarası yük ve yolcu taşınan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde uygulama gerçekleştirdi. Sürücüsü durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, ölçümleri yapıldı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada, kış lastiği takılı olmayan otobüse rastlanılmadı. Sürücüler, araçlarına kış lastiği taktırdıklarını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.



Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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