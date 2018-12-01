Düzce'de Kış Lastiği Denetimleri Başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:01



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:01

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçların yanı sıra Valilik kararıyla özel araçlar için de zorunlu kış lastiği uygulaması ve denetimleri bugün itibariyle Türkiye genelinde başladı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 715 lira para cezası kesilecek.1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren 'zorunlu kış lastiği uygulaması' Düzce'de başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri trafik polisleri, terminalde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı.Kar lastiği olmayan ticari araçlara ise 715 lira para cezası kesildi. - DÜZCE