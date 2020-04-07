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Düzce'de korona virüs tedbirleri artırıldı

Düzce'de korona virüs tedbirleri artırıldı -Yığılca ilçesinde giriş çıkışlar sınırlandırıldı -Şehrin en yoğun caddesi araç trafiğine kapandı Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını nedeniyle salgının yayılmasını önlemek...

07.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:54
Düzce 'de korona virüs tedbirleri artırıldı
- Yığılca ilçesinde giriş çıkışlar sınırlandırıldı
-Şehrin en yoğun caddesi araç trafiğine kapandı
DÜZCE - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını nedeniyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla Düzce'de tedbirler artırıldı. Alınan tedbirler çerçevesinde şehrin en yoğun trafiğine sahip İstanbul Caddesi araç trafiğine kapınken, Yığılca ilçesine giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan hızlı yayılması nedeniyle çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiği korona virüs salgını dolayısıyla Düzce Valiliği İl Hıfssısıha Kurulu'da Düzce il genelinde bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Alınan tedbirler çerçevesinde şehrin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip İstanbul Caddesi araç trafiğine kapatılırken, yaya trafiği ise kontrollü olarak verilmeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddenin girişlerine polis barikatı kurdu. Yayaların geçişi kontrollü olarak veriyor. Trafiğe kapatılan İstanbul Caddesinde zaman zaman sürücüler arasında tartışmalar da yaşandı. Tartışmalara ise cadde girişinde bekleyen polis ekipleri müdahale etti.
Yığılca ilçesine giriş çıkışlar kontrollü veriliyor
Diğer taraftan Yığılca İlçesinde de tedbirler artırıldı. Alınan tedbirler çerçevesinde Düzce İl Hıfssısıha Kurulu kararları gereği ilçeye giriş ve çıkışlar kısıtlandı. İlçeye sadece belgeli işi olanlar ve yiyecek içecek maddesi taşıyan araçların girişlerine izin veriliyor. Jandarma ve polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak ilçeye girenleri ve ilçeden çıkanların ateşlerini ölçüp, seyyah izin belgesi ve faturalarını kontrol ediyor. Seyahat izin belgesi olamayanlara ise izin belgelerini almaları için uyarı yapılıyor. İlçeye giriş yapan sürücüler ve vatandaşlar uygulamayı sağlıkları için olduğunu belirterek, desteklediklerini dile getirdiler. Önemli turistik bölge Yedigöllerin yoluda traiğe kapanmış oldu. Düzce’de korona virüs tedbirleri artırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Yığılca, Düzce, Genel

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Düzce'de korona virüs tedbirleri artırıldı
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