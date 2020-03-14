Düzce'de korona virüs toplantısı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında kurum amirlerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
14.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:46
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında kurum amirlerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayan ve Dünya genelinde bir çok ülkeye ulaşan Korana Virüs için Türkiye genelinde tedbirler alındı. Tedbirlerin vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için Düzce'de Koranavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katılım sağladı. Katılımcı kurumlara Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Koranavirüs (COVİD-19) tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayan ve Dünya genelinde bir çok ülkeye ulaşan Korana Virüs için Türkiye genelinde tedbirler alındı. Tedbirlerin vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için Düzce'de Koranavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katılım sağladı. Katılımcı kurumlara Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Koranavirüs (COVİD-19) tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Düzce, Güncel
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