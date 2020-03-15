Düzce'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
15.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:36
Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Koronavirüs şüphesi ile kızını hastaneden kaçırdı" haberinin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu çocuğun 12 gün önce Almanya 'dan ülkeye giriş yaptığı ve ateş nedeniyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.
Ailenin, ülkeye girişleri sırasında kontrolden geçtiği vurgulanan açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözlem altına alınmıştır. Hastanın koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamamaktadır. Hastanın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Koronavirüs şüphesi ile kızını hastaneden kaçırdı" haberinin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu çocuğun 12 gün önce Almanya 'dan ülkeye giriş yaptığı ve ateş nedeniyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.
Ailenin, ülkeye girişleri sırasında kontrolden geçtiği vurgulanan açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözlem altına alınmıştır. Hastanın koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamamaktadır. Hastanın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı