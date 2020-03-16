Düzce'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
16.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:20
Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Koronavirüs şüphesi ile kızını hastaneden kaçırdı" haberinin yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "12 gün önce Almanya 'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastanın, ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır." ifadesine yer verildi.
Ayrıca tüm vatandaşların 14 gün karantina kuralına uymaları hususunda uyarıda bulunulan açıklamada, tüm vatandaşların azami hassasiyeti göstermesinin, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Koronavirüs şüphesi ile kızını hastaneden kaçırdı" haberinin yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "12 gün önce Almanya 'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastanın, ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır." ifadesine yer verildi.
Ayrıca tüm vatandaşların 14 gün karantina kuralına uymaları hususunda uyarıda bulunulan açıklamada, tüm vatandaşların azami hassasiyeti göstermesinin, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Düzce, Güncel
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