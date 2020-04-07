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Düzce'de koronavirüs tedbirleri

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:36
Düzce'de koronavirüs tedbirleri
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlardan mahallelerle ilgili bilgi alan Çam, alınan tedbirleri değerlendirdi.
Toplantıda ayrıca bundan sonraki süreçte neler yapılacağı görüşüldü.
Rasim Çam, yaptığı açıklamada "Muhtarlarımızın katılımıyla koranavirüsle ilgili görüş alışverişlerinde bulunduk. Halkımızın rahat olmasını ve onlardan alınan tedbir kararlarına uymalarını rica ederim. Evde kalalım ömür boyu birlikte olalım." dedi.
Toplantı, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rasim Çam, Yığılca, Güncel
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