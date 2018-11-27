Düzce'de Köy Yollarında Hedef 200 Km Asflat

27 Kasım 2018 Salı 14:51



27 Kasım 2018 Salı 14:51

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sınırlı kaynaklarla 200 kilometrelik asfalt hedefine ulaşmak için çaba harcadıklarını söyledi. Bu yıl kışla mücadele konusunda hiç bir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını kaydeden Dağlı, Düzce'de yürütülen asfalt çalışmalarının farklı illere örnek teşkil ettiğinin de altını çizdi.Düzce Valiliği organizasyonuyla muhtarlar ile genel değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, ihtiyaçların fazla kaynakların sınırlı olduğunu hatırlattı. Sınırlı kaynaklarla hedeflerine ulaşmak için çaba harcadıklarını belirten Dağlı "İhtiyaçlarımız çok fazla, kaynaklarımız ise sınırlı. Elimizdeki mevcut kaynakları azami derecede kullandığımızda ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Biz 2016 yılında 80 kilometre sıcak asfalt yapmıştık. Geçen yıl bu120 kilometreye çıktı. Bugün itibarıyla ise 153 kilometre sıcak asfalta ulaşmış olduk. Hedefiniz bu yıl itibarıyla 200 kilometre asfalt yapmak. Kaynak arayışındayız. İnşallah bulacağımızı düşünüyoruz" dedi.Asfalt çalışmalarına ara verilmeyeceğini vurgulayan Dağlı şöyle devam etti: "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kaynağı bulduğumuzda asfaltlama devam edecek. Bilindiği gibi arkadaşlarımız yaz döneminde gece gündüz 2 vardiye çalıştı. Şuanda sadece gündüzleri çalışma yapabiliyoruz. Aydınpınar yolunda geçen yıl biz yılbaşı günü bile asfalt yaptık. Hava şartları Düzce'de buna müsaade ediyor. Kışın karın çok yoğun olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Asfalt çalışmalarımız kesintisiz sürcek. Bunu buradan ilan ediyorum."Vali Dağlı, çalışmalar sırasında en büyük desteği muhtarlardan aldıklarını ifade ederek "Bunun yanında araçlardan çok kar sağladık. 15 tane kamyon ve Finişerlerimizi aldık. 60 milyon liraya mal edeceğimiz asfaltı, 41 milyon liraya mal etmiş olduk. Artan 20 milyon lirayı da yatırımlarımıza harcayacağız. Yol konusunda uzman bir İl Özel İdare haline geldik. Bu övünülecek bir şey. Ankara'ya yakın bir ilimiz bizden asfaltlama işlemini nasıl yaptığımızı öğrenmek istedi. Yakın zamanda bu ilimize gidilerek uyguladığımız sistem anlatılacak. Geçtiğimiz yıl Doğu illerinden benzer bir talep almıştık. İl Özel İdaresinde çalışan arkadaşlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimizin büyük desteğini gördük. Ancak en büyük desteği muhtarlarımızdan aldık. Muhtarlarımız taleplerini bizlere doğru yönlendirmek suretiyle doğru adımlar atmamızı, doğru kararlar vermemizi, hızlı ve rantabl çalışmamızı sağlıyor. Mutlaka eksiklerimiz var. Eksiklerin bittiğini söylersek o zaman bir sıkıntı var demektir. Çünkü insanımız her zaman daha iyi hizmete layıktır. Biz kışın kapanan yolları hiç bir zaman ikinci güne bırakmadık. Aynı gün yollar kullanıma açılıyor. Kışla mücadelede Allah'a şükür hiç bir sıkıntımız yok" diye konuştu.Konuşmanın ardından muhtarlarında talepleri dinlendi. - DÜZCE