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Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı

Düzce Valiliğince özel bir kreşte küçük çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:34Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı
Valiliğince özel bir kreşte küçük çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, darp olayının kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 4 Şubat'ta meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, oryantasyon sürecinde kreşte eğitim gören küçük çocuğun, kreş grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darbedilmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilerek, "Olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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