Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
11.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:24
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif yerlerinde yapılan asfalt yama çalışmalarının yanı sıra il genelindeki esnafların da taleplerini karşılamak için çalışıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi içinde de bozulan ve çukurlar oluşan yerleri tespit eden ekipler, site içinde ihtiyaç duyulan alanlara asfalt yama çalışması yaptı. Yama çalışmalarının tespit edilen noktaların çalışma programına alınması ile devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif yerlerinde yapılan asfalt yama çalışmalarının yanı sıra il genelindeki esnafların da taleplerini karşılamak için çalışıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi içinde de bozulan ve çukurlar oluşan yerleri tespit eden ekipler, site içinde ihtiyaç duyulan alanlara asfalt yama çalışması yaptı. Yama çalışmalarının tespit edilen noktaların çalışma programına alınması ile devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel
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