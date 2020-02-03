Haberler » Güncel » Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı - Haber

Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

03.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı
'nin ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden E.Ş. (23) baktığı yüzüklerden birini cebine koydu. E.Ş, "Bankadan para çekeceğim" diyerek dışarı çıktığı esnada belindeki silahı kuyumcuya gösterdi.
Koşarak uzaklaşmak isteyen E.Ş. kuyumcunun bağırarak peşine düşmesi üzerine çevredeki esnaf tarafından yakalandı.
Esnaf, şüphelinin silahını aldı, polise verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:10:28