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Düzce'de lösemiye dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lösemiye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

11.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:30Düzce'de lösemiye dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi
'nin ilçesinde lösemiye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.
Çuhallı Çarşısı'nda toplanan Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile öğrenci ve vatandaşlardan oluşan grup, maske taktı, pankartlarla Fedai Karabıyık Parkı'na kadar yürüdü.
Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Numan Çabuk, burada yaptığı konuşmada, lösemiye dikkat çekmek için yürüdüklerini söyledi.
Löseminin genellikle çocuklarda görüldüğünü belirten Çabuk, "Çocuklarda 3'te bir oranda 4 yaş altı çocuklarda görülür. Erken teşhiste iyileşme olasılığı çok yüksektir. Biz de maskelerimizle yürüyüş düzenledik. Bundaki amaç tedavi esnasında çocuklar enfeksiyon kapmasınlar diye maske takmak zorunda kalıyorlar. Toplum tarafından dışlandığını hissediyorlar. Onlara destek olmak için maskelerimizle yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.
Çabuk, "Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yaşlı ve Hasta Bakım Bölümü öğrencileri destek verdiler. Teşekkür ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projelerini yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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