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Düzce'de mesire alanlarına girişler kapatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Korona Virüs salgını nedeniyle bakanlık genelgesi doğrultusunda 4 mesire ve piknik alanını hizmete kapatıldığını duyurdu.

29.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:06
Düzce'de mesire alanlarına girişler kapatıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Korona Virüs salgını nedeniyle bakanlık genelgesi doğrultusunda 4 mesire ve piknik alanını hizmete kapatıldığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Korona Virüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Düzce Orman Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de 4 mesire ve piknik alanını hizmete kapattı. Vatandaşların en çok tercih ettiği mesire alanları hizmete kapatılırken, mesire alanlarına emniyet şeridi çekilerek uyarı yazıları asıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgın hastalığı ile mücadelede bilim kurulumuzun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tedbir amaçlı Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Korunan Alanlarımızdan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Efteni Gölü YHGS ve Sulak Alanı İskele Mevkii ziyaretçi girişine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel

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