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Düzce'de metruk binaların yıkımı yapılıyor

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezindeki metruk ve hasarlı binaların yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

26.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:56Düzce'de metruk binaların yıkımı yapılıyor
Belediyesi tarafından şehir merkezindeki metruk ve hasarlı binaların yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürütülen metruk binaların yıkım çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Şehir merkezinde metruk ve hasarlı binaların tamamı yıkılana kadar devam edecek çalışmalar kapsamında Kiremitocağı, Azmimilli ve Karaca mahallelerinde yıkım yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sahada birebir tespit yapan ekipler, kullanılmayan metruk, hasarlı ve kaçak binalar üzerinde komisyon kararına bağlı olarak yıkım çalışmasına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yürütülen metruk bina yıkım faaliyetleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan 'Düzce Metruk Bina Değerlendirme Komisyonu'nda alınmış karara dayanarak Kiremitocağı, Azmimilli ve Karaca mahallelerinde 3 ayrı yıkım çalışması yapılarak tehlike oluşturan hasarlı, eski yapılar ortadan kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak, komisyon toplantılarına bağlı şekilde yıkımı yapılacak yerlerin belirlenmesine devam edilecek ve çalışmalar sürdürülecektir."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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