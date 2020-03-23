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Düzce'de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı

Düzce'de, belediyeye ait katı atık tesisinde yürütülen sondaj çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

23.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Düzce 'de, belediyeye ait katı atık tesisinde yürütülen sondaj çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hecinler köyünde belediyeye ait katı atık tesisinde iş makineleriyle yürütülen çalışmada toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Adem Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Düzce’de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı

Kaynak: AA

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Düzce'de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı
Etiketler : Düzce, İşçi, Güncel

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