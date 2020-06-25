Düzce'de miniklerin maskelerini polis abi ve ablaları verdi

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme sürecinde aileleri il birlikte dışarı çıkan miniklere maske dağıtıp minikleri pandemi konusunda bilgilendirdiler.

Düzce'de miniklerin maskelerini polis abi ve ablaları verdi
25.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:49
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme sürecinde aileleri il birlikte dışarı çıkan miniklere maske dağıtıp minikleri pandemi konusunda bilgilendirdiler. Minik bireyler, polis ekiplerinden aldıkları hediyelerle sevindiler.

Korona virüs salgını sonrasında yavaş yavaş hayat normale dönerken tedbirlerin elden bırakılmaması için Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uygulamalarını sürdürüyor. Özellikle maske takılması konusunda denetimlerini aksatmayan ekipler, aileleri ile birlikte dışarı çıkan çocukları unutmadılar. Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya trafiğinin en yoğun olduğu sokaklarda kurdukları stantta korona virüse karşı alınacak önlemlerin olduğu afişlerle, vatandaşları rehavete kapılınmaması konusunda uyardılar. Uygulama sırasında polis ekipleri, aileleri ile birlikte dışarı çıkan ve maskesi olmayan minik bireylere elleriyle maske takarak çeşitli hediyeler verdiler. Miniklere korona virüse karşı uyarılarda da bulunan polisler, virüsten korunması için miniklerin yapmaları gerekenleri de anlattılar. Minikler ise polis abla ve ağabeylerinden aldıkları hediyelerle mutlu olurken bazı ailelerde polislerle çocuklarının fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

Uygulama kapsamında ekipler, bir yandan vatandaşları bilgilendirirken, bir yandan da maskesini hatalı takan vatandaşları uyardılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Kastamonu’daki 514 yıllık Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı Haber
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Haberler››Güncel››Düzce'de miniklerin maskelerini polis abi ve ablaları verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:45: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulacak - Haber 10:45: Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı - Haber 10:45: Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı - Haber 10:45: Muğla'da FETÖ operasyonunda bir avukat gözaltına alındı - Haber 10:44: Türkiye'de kadınların ev yükü, erkeklerden 5 kat fazla - Haber 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi - Haber 09:46: Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi - Haber 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin