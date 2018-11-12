Düzce'de Motosiklet Denetimleri

Düzce
'de hafta sonu yapılan motosiklet denetimlerinde 26 motosiklet trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, hafta sonu Kalıcı Konutlar, Konuralp
, Çamköy
, Ağa Mahallesi ve şehir merkezinde motosiklet denetimi yaptı.
Denetimlerde 178 motosiklet kontrol eden ekipler, kontrollerimiz esnasında eksiği görülen 28 araca ilgili maddelerden işlem yaparak 26 motosikleti trafikten men etti.
Düzce
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:35