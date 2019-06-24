24.06.2019 11:59
Haberler » Güncel » Haber

Düzce'de motosiklet hırsızının kaçma anı kamerada

Düzce

Düzce'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüphelinin, kaçma anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasınca kaydedildi.

Düzce 'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüphelinin, kaçma anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir sokağa motosikletini park eden Emre Aktürk, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti.
Aktürk, durumu üyesi olduğu Düzce Motosiklet Kulübü üyelerine ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaklaşık 3 gün sonra D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çamköy sapağında seyir halinde olan şüpheliyi, Kulüp Başkanı İhsan Öztürk ve diğer üyeler, "Yolda bir şey düşürdün." bahanesiyle durdurdu.
Motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli, motosikleti bırakarak kaçtı.
Olay, motosiklet kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin durdurulması ve motosikleti bırakarak kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
Polis , Düzce , Motosiklet , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:03 Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
13:03 Gölcük'te, 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek
13:03 İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin
13:03 Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
13:02 Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi KUMS MALL AVM tanıtıldı
13:02 Yuvadan düşen yavru leylekler yerine bırakıldı
13:02 Yaralı şahin koruma altına alındı