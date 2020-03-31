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Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona Virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan yeni kararları açıkladı.

31.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:06
Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona Virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda, Düzce'de gece nöbetçi olan eczanelerin 23.59'dan sabah 08.30'a kadar ilaç alacak vatandaşların içeri girmeden kapıdan hizmet verilmesi kararlaştırıldı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak için Düzce Valiliği tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Bu kapsamda, Düzce'de şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehir giriş çıkış noktalarında durdurularak, içerisinde bulunanların sağlık kontrolüne tabii tutulması ve karantina gerektirecek bir durumda hastanın 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca karantinaya alınacak kişilerin ise muhtarlar tarafından takip edileceği belirtildi. İl genelinde tüm köylerdeki kontrolsüz giriş-çıkışları önlemek amacıyla, köye giriş-çıkışların muhtarlarca kontrol edilecek. Bankalar önünde işlem sırası bekleyen insan yoğunluğunun banka yetkilileri tarafından kontrol edilecek. Ayrıca mümkünse bariyerle düzenleme yapılacak ve banka güvenlik görevlilerince sosyal mesafenin korunması sağlanacak. Düzce'de bulunan tüm eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç) 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Gece 23: 59'dan sonra eczane içine müşteri alınmayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet verilecek. Eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında işaretleme yapılması, eczane büyüklüğüne göre kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, eczanelerde çalışan kişi sayısı dahil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi uygulamasının hassasiyetle devam etmesine dikkat edilecek. Tüm taksi duraklarında çalışan kişi sayısı dahil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi ve durak içerisinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Sabah, Düzce, Güncel
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