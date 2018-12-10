Düzce'de Obezite Merkezi Hizmete Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:44



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:44

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Obezite Merkezi açılışı gerçekleştirildi.Sağlık Bakanlığı ve DÜ ortaklığında hazırlanan ve obez hastalara hizmet verecek olan merkez, kurdele kesimiyle açıldı.Açılışta konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hastanede açtıkları yeni alanlarla Batı Karadeniz Bölgesi'ne hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.Güzel bir hizmeti açmanın daha mutluluğuna eriştiklerini aktaran Çakar, şöyle konuştu:"Burada çok güzel bir ekip, çok güzel dayanışma var. Burada her şey huzurlu oluyor. Huzurlu çalışma atmosferinde oluyor. Sağlık hizmeti bölgeye üniversitemizin açılan penceresi. Bu çerçevesindeki çalışanlar bizim için çok değerli. Obezite merkezimizin Mevlüt hocamızın önderliğinde ehliyette ve liyakate sahip bir merkez olarak bölgemizin yayılan hastalığını önlemeye çok önemli katkılar sağlayacak."