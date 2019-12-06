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Düzce'de off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

06.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:02Düzce'de off-road tutkunlarının
Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.
Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişi, arazi araçlarıyla konvoy halinde ilçesindeki Pürenli, Derebalık, Balıklı ve Kardüz yaylalarına ulaştı. Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteki yaylalara çıkan grup, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı. Safari tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 1 metre ölçüldüğü bölgede keyifli vakit geçirdi.
DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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