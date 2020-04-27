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Düzce'de "Öğretmenim yanı başımda" projesi başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmenim yanı başımda" projesi başlatılarak, öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri için öğretmenler rehberliğini yaptıkları sınıflardaki öğrencileri ve velileri belirli aralıklara arayarak destek veriyor.

27.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:39
Düzce'de
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmenim yanı başımda" projesi başlatılarak, öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri için öğretmenler rehberliğini yaptıkları sınıflardaki öğrencileri ve velileri belirli aralıklara arayarak destek veriyor.

Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara 30 Nisan'a kadar ara verildi. İçişleri Bakanlığı'da 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasını sınırlandırmasının ardından evde kalan çocukların evde eğitimleri devam ediyor. Bu süreçte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Öğretmenim yanı başımda" projesi ile okullarda ki öğretmenler ile birlikte tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve velilerle güçlü işbirliği kurularak, okul-toplum birlikteliğinin sağlanması, sürecin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve salgına karşı duyarlı bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri için öğretmenler, rehberliğini yaptıkları sınıflardaki öğrencileri ve velileri belirli aralıklarla arayarak destek veriyor. Rehber öğretmenler, takip ettikleri problemli öğrencilerle sürekli irtibat halinde kalırken, tüm öğrenci ve velilerin okul rehber öğretmenine her an ulaşabilecekleri bir sistem kuruldu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: " Salgınla mücadele sürecinde velilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından sürekli bilgilendirilerek toplum bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz tarafından salgınla mücadele ile ilgili videolar, sunumlar hazırlanmakta ve Müdürlüğümüze ait sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır. Büyük bir gayret ve özveri ile yaşanılan bu zorlu süreçte öğrencilerinin yanında olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber
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