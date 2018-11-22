Düzce'de Öğretmenler Günü Konseri

Düzce
'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında konser düzenlendi.
Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İlhan Şeşen
ve Vedat Sakman
sahne aldı.
Sahneye öğretmenler günü için çıktıklarını ifade eden İlhan Şeşen, tüm öğretmenlere teşekkür ederek günlerini kutladı.
Sevilen şarkılarını sahnede seslendiren Şeşen ve Sakman, tamamı öğretmenlerden oluşan izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
Konser sonunda belediye başkan yardımcıları Özgür Sağlam
ve Elif Sezar
Cebar, sanatçılara hediye takdim etti.
İlhan Şeşen,Düzce
22 Kasım 2018 Perşembe 22:26