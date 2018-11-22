22 Kasım 2018, 22:26
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Düzce'de Öğretmenler Günü Konseri

Düzce

Düzce'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında konser düzenlendi.

Düzce'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında konser düzenlendi.

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İlhan Şeşen ve Vedat Sakman sahne aldı.

Sahneye öğretmenler günü için çıktıklarını ifade eden İlhan Şeşen, tüm öğretmenlere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Sevilen şarkılarını sahnede seslendiren Şeşen ve Sakman, tamamı öğretmenlerden oluşan izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Konser sonunda belediye başkan yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezar Cebar, sanatçılara hediye takdim etti. İlhan Şeşen,Düzce
22 Kasım 2018 Perşembe 22:26