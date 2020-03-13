Düzce'de öldürülen emekli istihbaratçı Ateş, Tokat'ta toprağa verildi
Düzce'de öldürülen emekli istihbaratçı Ateş, Tokat'ta toprağa verildiHRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
13.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Düzce'de öldürülen emekli istihbaratçı Ateş, Tokat 'ta toprağa verildi
HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Şeref Ateş'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, dün gece yarısı karayoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ateş için bugün Evciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şeref Ateş'in babaevinin karşısındaki bahçede düzenlenen cenaze töreninde emekli astsubayın kardeşleri Şehri Ateş ve Cevdet Ateş taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Şeref Ateş'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, dün gece yarısı karayoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ateş için bugün Evciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şeref Ateş'in babaevinin karşısındaki bahçede düzenlenen cenaze töreninde emekli astsubayın kardeşleri Şehri Ateş ve Cevdet Ateş taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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