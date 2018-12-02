Düzce'de Ölü Karaca Bulundu

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde 3 yaşında olduğu tahmin edilen karaca ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Deredibi köyünden Taş ocağı mevkisindeki fındık bahçesine giden vatandaşlar yol kenarında karaca gördü.
Vatandaşlar, hareketsiz halde yatan karacanın öldüğünü Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, karacanın baş kısmından av tüfeğiyle vurulduğunu ve karacanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak Düzce Milli Parklar Müdürlüğü
ve Akçakoca Orman işletme Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
02 Aralık 2018 Pazar 13:38